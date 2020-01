Raggi: “Buon concorso a tutti!”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

I ragazzi, con le loro idee e le loro proposte, sono i protagonisti del cambiamento. Sono convinta che la creatività dei giovani sia un supporto fondamentale per progettare un futuro migliore. Per questo motivo abbiamo lanciato il Concorso di idee “Proteggi il cuore di Roma: disegna la tua vignetta”. Un’occasione per coinvolgere attivamente gli studenti romani nell’ideazione e nella promozione di messaggi di buona convivenza.