Raggi: “A breve inizieranno i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII”

Così la prima cittadina della capitale:

A fine gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, un collegamento fondamentale nel quadrante nord di Roma. Si tratta di lavori mai fatti prima, da quando è stata inaugurata nel 2004 e che invece servono per garantire una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Abbiamo parlato con le imprese che si occuperanno dei lavori nella “canna nord”, in direzione Pineta Sacchetti-Trionfale, e siamo riusciti a dimezzare i tempi di chiusurà della Galleria che resterà off-limits al traffico solo per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo. Questo perché parte dei lavori si svolgerà di notte.

Inoltre i lavori sulla “canna sud”, in direzione dello Stadio Olimpico/Salaria, previsti inizialmente ad aprile, saranno eseguiti in estate: a luglio dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell’Europeo di calcio.