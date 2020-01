Morra: “C’è necessità di una rivoluzione culturale”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

L’uomo vive soprattutto di relazioni. Con la realtà, con il suo vissuto emotivo, con gli altri suoi simili cui si approccia attraverso il linguaggio, non solo quello verbale.

Se gli altri sono sempre in competizione con noi, tutto è tensione continua volta a prevalere per imporre la propria volontà.

Una volontà pertanto si affermerebbe, le altre verrebbero assoggettate. Con il risultato che una volontà verrebbe ad essere assoluta, libera, senza vincoli ed impedimenti dati dal riconoscimento delle altre volontà individuali.