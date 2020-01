Raggi: “Il benessere del verde di Roma al centro dell’agenda”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di una collaborazione molto importante viste anche le ondate di maltempo che hanno colpito Roma negli ultimi anni provocando danni al patrimonio verde della nostra città: forti piogge e venti che hanno superato in diversi casi i 100 chilometri orari. Tanto che nell’ottobre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel Lazio.

L’impegno di Roma Capitale non si ferma qui. A tutto ciò si aggiungono i 60 milioni di euro che sono stati investiti in un maxi bando dedicato esclusivamente ai nostri alberi. Sono cifre che parlano da sole: Roma torna ad investire in modo importante per il suo patrimonio verde.