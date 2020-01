Raggi: “Addio sanpietrini in Via IV Novembre: verrà completamente asfaltata”

Così la prima cittadina capitolina sulla sua pagina Facebook:

Con l’intervento a via IV novembre, atteso da molto tempo, prende il via il nostro “piano sanpietrini”, il primo progetto di risistemazione e valorizzazione della pietra simbolo della nostra città. Successivamente, sarà la volta di Piazza Venezia, dove sarà conservata e valorizzata la pavimentazione in sanpietrini.