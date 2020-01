Morra: “E per fortuna che va tutto bene”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Per Trump le reazioni iraniane all’omicidio di Soleimani sono ok. E se “va tutto bene” immaginiamoci cosa potrebbe essere in caso contrario.

La politica, anche internazionale, deve essere razionalità e confronto, metodo impostato al riconoscimento reciproco, per far prevalere l’argomentazione e la persuasione. I missili, le bombe e via dicendo mi sembrano proprio argomenti ineccepibili! E per fortuna che va “tutto bene”.