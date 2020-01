Raggi: “Valorizzata Villa Doria Pamphili”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

L’Ufficio di Coordinamento per il Decoro Urbano ha valorizzato questo patrimonio intervenendo su alcune zone per rendere il parco più bello e vivibile per i cittadini. Nella villa è stata eseguita una pulizia approfondita delle caditoie, una risistemazione del percorso pedonale dall’ingresso di via Leone XIII e un restyling di alcune panchine danneggiate.