Padova, la Befana in Prato

E’ giunta alla diciottesima edizione la festa della Befana, organizzata dal Comune di Padova in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con la Confederazione italiana agricoltura di Padova, l’istituto di vigilanza Battistolli, l’associazione Dottor Clown e Spirit in Dance.

L’inizio

La festa, che chiude le iniziative natalizie, inizierà alle 15:30 in Prato della Valle con la distribuzione delle calzette a tutti i bambini presenti e proseguirà con un ricco intrattenimento: sul palco principale condurranno l’animazione Chris Lirussi e Wendy Muraro che presenteranno tanti ospiti a suon di musica, tra cui il Piccolo Coro della Daigo Music School, Daigo Gospel Choir e tanti giovani talenti della scena padovana. Presenti anche le “Befane Special” che canteranno e balleranno sul palco. I balletti hip hop saranno curati da Danzacity.

Spettacoli itineranti

Non mancheranno inoltre gli spettacoli itineranti con Silvia Scanta con lo spettacolo Rock The Boat, 30 minuti di immersione in un one woman show tra una corda molle e assurde danze acrobatiche su oggetti e persone in un turbinio di canti e corti circuiti e il Circo Samovar.

Tra il pubblico ci saranno inoltre le Befane e gli allegri Dottor Clown pronti a regalare sorrisi a tutti i bambini.

Per tutto il pomeriggio si potranno degustare cioccolate calde e vin brulè con un’offerta minima che verrà devoluta alle cucine economiche popolari di Padova.

Alle 17:30 circa il gran finale con l’accensione della grande pira.