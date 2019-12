Raggi: “Riusciremo davvero a voltare pagina”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

È un processo in cui la politica e la società civile, come ci ha spiegato lo stesso magistrato, devono impegnarsi per “tornare ad occupare gli spazi”. Spazi fisici, che l’autorità giudiziaria ha riportato nelle mani dello Stato con sequestri e confische: ville e palazzi del malaffare che possono essere trasformati in presidi di legalità, in biblioteche, palestre comunali, caserme per le nostre forze dell’ordine.

Ci sono poi gli spazi sociali e culturali, che bisogna occupare riappropiandosi di un senso di comunità, di legalità, di rifiuto del compromesso e dell’indifferenza. È questa la principale arma di contrasto alla criminalità. Sono questi i valori che, anche a Roma, vogliamo riportare nelle zone che per anni hanno subito il potere di clan come gli Spada o i Casamonica.