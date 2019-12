Raggi: “Il capodanno sarà un evento internazionale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sarà un grande evento internazionale con 1.000 artisti che per 24 ore, dalla sera del 31 dicembre a quella del 1 gennaio, ci trasporteranno in un mondo di magia e stupore dedicato alla bellezza del Pianeta Terra.

Si proseguirà poi il 1 gennaio che, come ormai d’abitudine per la nostra città, sarà animato dal lungotevere Aventino a via Petroselli, passando per alcuni dei luoghi più belli al mondo: Isola Tiberina, Lungotevere Aventino, Giardino degli Aranci. La Festa è pensata come un viaggio attraverso cinque ambienti naturali, ciascuno dedicato a un ecosistema, pieni di installazioni, performance, parate e interventi artistici a tema.