Cittadini in rivolta nel IX Municipio, no a nuove discariche nell’ Agro Romano

#Avemogiàdato. È questo lo slogan scelto dai cittadini del IX Municipio di Roma per dire no a nuove discariche nell’agro romano. La protesta raggiungerà il suo culmine nella mattina di sabato 21 dicembre, quando è prevista la prima manifestazione congiunta di diversi quartieri del IX Municipio.

Individuare e attivare dei siti dove conferire i rifiuti

Falcognana, Divino Amore, 5 colline, Castel di Leva, Fonte Laurentina, Vallerano, Casal Fattoria, Selvotta, La Torretta, Trigoria scenderanno in strada, uniti, per opporsi all’ordinanza del 27 novembre scorso della Regione Lazio con la quale l’ente di via Cristoforo Colombo ha imposto a Roma Capitale di individuare e attivare dei siti dove conferire i rifiuti solidi urbani alla luce della chiusura, il prossimo 15 gennaio, della discarica di Colleferro.

“Diciamo basta alle discariche nel nostro territorio – spiegano i cittadini – non solo perché abbiamo già dato, con decine di siti di stoccaggio e conferimento di inerti, e non solo, disseminati in pochi chilometri quadrati, ma per perché l’agro romano è un patrimonio di tutti, che va salvaguardato e non distrutto. Sabato saremo in strada per far sentire il nostro grido di dissenso”.

La decisione è stata presa ieri

La decisione è stata presa ieri, durante la prima, partecipata assemblea pubblica sul “No alla discarica di Cava Covalca”, organizzata dal Coordinamento “Bonifichiamo l’Agro Romano meridionale”, un gruppo di cittadini che da mesi si sta battendo anche contro gli sversamenti illeciti nella medesima area.

Durante l’incontro, che si è tenuto presso la parrocchia San Carlo Borromeo di Fonte Laurentina, alla presenza di oltre 300 persone, sono intervenuti esperti in materia ambientale, nel settore immobiliare e legale, oltre a tutti i rappresentanti dei quartieri Fonte Laurentina, Vallerano, Casal Fattoria, 5 Colline, La Torretta, Trigoria e Falcognana, delle Associazioni e della politica locale. Interventi che hanno evidenziato come il territorio del IX Municipio andrebbe valorizzato e non ulteriormente umiliato con l’apertura di nuove discariche o l’ampliamento di quelle già esistenti. Infatti, del ventaglio di siti proposti congiuntamente dai tecnici di Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale, 4 su 7 sono sul territorio del IX Municipio, nel quadrante tra Falcognana, 5 Colline, Vallerano, Fonte Laurentina e Trigoria, a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro. Inoltre sulla stessa area vige il cosiddetto “Vincolo Bondi”, che prevede maggiori tutele paesaggistiche e ambientali, ma che sembrerebbe non essere stato preso in considerazione.

In particolare, il sito di Cava Covalca

In particolare, il sito di Cava Covalca, oggi discarica di inerti già attiva e a meno di 200m da scuole e abitazioni e a soli 6 metri dall’ampliamento del Piano di zona di Vallerano, potrebbe essere ampliato e riconvertito a discarica di RSU, andando contro tutte le prescrizioni normative esistenti.

“Questo è il fallimento della politica, a tutti i livelli e di tutti gli schieramenti – dice uno dei referenti del Coordinamento Bonifichiamo l’Agro Romano Meridionale, fautore dell’iniziativa – che non ha saputo trovare soluzioni adeguate a ciò che già sapeva, dalla chiusura di Malagrotta a quella di Colleferro, per semplici calcoli elettorali. E oggi, come avviene spesso in Italia, si vuole arrivare all’emergenza per mettere spalle a muro la cittadinanza dicendo che non ci sono alternative”.

I cittadini del IX Municipio non staranno a guardare e insieme a tutti i comitati di quartiere e alle associazioni del IX Municipio faranno sentire la propria voce con una manifestazione che inizierà dal Parcheggio di Via Capelli a Fonte Laurentina, alle ore 10.00, per raggiungere lentamente in auto il Divino Amore. E dal Coordinamento fanno sapere che: “questo sarà solo l’antipasto di ciò che organizzeremo nel prossimo futuro a difesa del nostro territorio”.

Coordinamento Bonifichiamo l’Agro Romano Meridionale