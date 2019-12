Raggi: “Ringrazio tutti i dipendenti per il lavoro che svolgono quotidianamente”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ciascuno di loro cerca di dare il massimo per aumentare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. So che non è sempre facile, che il risultato a volte sembra lontano, ma un passo per volta stiamo portando avanti quel cambiamento che i romani chiedono da tempo alla politica e alla pubblica amministrazione.

Mi piace pensare a Roma Capitale come un’orchestra: ognuno segue uno spartito, ma solo suonando insieme si riesce a produrre una sinfonia.