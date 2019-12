Bari, aperture straordinarie dei mercati settimanali e giornalieri

L’assessorato allo Sviluppo economico rende noto che, con apposita ordinanza, sono state disposte le aperture straordinarie nel periodo delle festività natalizie del mercato giornaliero coperto di Santa Scolastica e dei mercati settimanali di merci varie.

Questo il calendario:

· mercato settimanale del giovedì di via Salvemini: domenica 15 dicembre e domenica 5 gennaio 2020, orario ordinario diurno disponibili qui le limitazioni al traffico disposte per l’apertura straordinaria del mercato

· mercato settimanale del martedì di via Vaccarella: domenica 22 dicembre fino alle ore 20.00

· mercato settimanale del venerdì di via De Ribera: domenica 29 dicembre, orario ordinario diurno

· mercati giornalieri coperti di Madonna del Carmelo, San Girolamo e Don Bosco fino alle ore 14.00

Con la stessa ordinanza è stata data facoltà a tutti gli operatori dei mercati rionali giornalieri di poter esercitare la vendita nell’arco della giornata, con il seguente orario:

· lunedì 23 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 24

· martedì 24 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17

· martedì 31 dicembre apertura alle ore 7 e chiusura alle ore 17

Così l’assessore

“Anche quest’anno per le festività natalizie – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – abbiamo concordato con gli operatori un calendario di aperture straordinarie dei mercati cittadini che consentiranno ai baresi di fare acquisti scegliendo tra un vasto assortimento di prodotti, alimentari e non, a prezzi accessibili. Confermata anche l’apertura dei mercati giornalieri nelle giornate del 23, 24 e 31 dicembre, appuntamenti obbligati per la spesa dei giorni più belli dell’anno”.