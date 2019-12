Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulla sua pagina Facebook:

Le sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. E hanno risvegliato la voglia di politica di tanta gente perbene.

Adesso la sfida è quella di passare dalla protesta alla proposta. Non è facile ma è fondamentale. Per adesso: complimenti agli organizzatori. Non c’è cosa più bella di un futuro da scrivere.