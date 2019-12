Il Natale a Padova

Con l’avvicinarsi del 25 dicembre il calendario degli eventi della rassegna Natale a Padova si fa sempre più fitto, soprattutto nel weekend.

GLI EVENTI DI SABATO 14 DICEMBRE

Il 14 dicembre, in particolare, sarà possibile partecipare a numerose manifestazioni di vario genere: piazzetta Milano farà da cornice ad Olé, spettacolo di teatro di strada a cura de I Quattro Elementi (evento organizzato dall’associazione piazzetta Milano con la direzione artistica dell’associazione Play nell’ambito de Il Natale dei Balocchi), mentre in piazza Eremitani si svolgerà un doppio show cooking con lo chef Andrea Alan Bozzato e il ristorante di campagna “La Posa degli Agri” (evento organizzato da World Appeal in collaborazione con gli “Amici delle Casette” di piazza Eremitani).

Il quartiere Sacra Famiglia farà invece fa cornice alla manifestazione “Natale Solidale 2019 – Il Natale delle famiglie”, organizzato da associazione Kervan: dalle 15:00 alle 19:00 le ex Scuderie di Piazza Napoli ospiteranno spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini, tutto ad ingresso gratuito.

Ritornano inoltre gli appuntamenti con il Natale Itinerante organizzati da Mat e Tarassaco Teatro (la performance di danza di associazione El Filò presso porta Portello e lo spettacolo di Joe Stray in piazzale Cuoco e via Piovese), e gli eventi a cura dell’associazione Gattamelata, che per il 14 dicembre propone la pièce teatrale Bergasse 19.

Lo spettacolo si svolgerà nella Sala Studio Teologico della Basilica di Sant’Antonio alle ore 20:45; tutti i proventi (l’ingresso è a offerta libera) andranno devoluti alla Caritas Antoniana.

LA MUSICA PROTAGONISTA

Nello stesso giorno, gli amanti della musica e delle esibizioni live si potranno radunare in Galleria Duomo per un nuovo appuntamento nell’ambito di Bacchiglione Beat: in programma l’esibizione di sei band a partire dalle 16:00 (evento organizzato da Franco Maria Serena).

La musica, nella giornata del 14 dicembre, si diffonderà per tutto il centro grazie anche al concerto itinerante della Cellini Street Band, formata dai ragazzi della scuola media Cellini di Padova, e sarà l’elemento principale anche del Festival degli Organetti di Barberia organizzato da World Appeal (a partire dalle 15:30, fra piazza Eremitani, via Oberdan e piazzetta Garzeria).

MANIFESTAZIONI IN TUTTA LA CITTÀ

La musica sarà una delle protagoniste (ma non la sola) anche di altre due manifestazioni che si svolgeranno nell’arco di tutto il weekend: “San Fermo, il cuore del Natale” e “Urban Christmas – Natale in via Giotto”.

aLa prima manifestazione, organizzata da Associazione San Fermo, prevede l’esibizione del Pianista fuori posto (il sabato dalle 15:00 alle 19:00) e un flash mob di danza a cura dell’accademia Ballet Studio Asd (la domenica dalle 16:30 alle 17:30).

Come si evince dal nome dell’evento, entrambe le esibizioni avranno luogo in via San Fermo.

Con “Urban Christmas” ci spostiamo invece in via Giotto, che per tutto il fine settimana sarà allietata da concerti di varie band, ma anche da performance teatrali e di street-art, senza dimenticare lo street food e lo shopping natalizio.

​L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Padova, Assessorato al commercio e alle attività produttive, a cura di Vintage Factory e con l’aiuto di Studio 2 – Recording Studio e Superfly Lab, verrà ripetuto anche il weekend del 21-22 dicembre.

GLI EVENTI DI DOMENICA 15 DICEMBRE

Se la musica e gli spettacoli all’aperto sono il filo conduttore della giornata del 14, ad essere protagonisti della giornata di domenica 15 saranno invece lo sport e la solidarietà.

È proprio domenica, infatti, che si svolgerà quello che è ormai diventato un appuntamento tradizionale del Natale a Padova: “Corri con Babbo Natale la Strapadova”, la manifestazione ludico-motoria a passo libero organizzata da Centro servizi territoriale Fiasp di Padova, Settore Servizi Sportivi e Cultura e Turismo del Comune di Padova, Asd Padova Sport Club, con il patrocinio di Coni – Comitato Provinciale di Padova.

​Il punto di partenza della corsa, quest’anno, sarà piazzetta Portello.

Tutti sono invitati a partecipare, scegliendo il percorso più adatto alle proprie esigenze e grado di preparazione (4, 6 o 12 km).

iIl ricavato della manifestazione sarà devoluto ad Aoi Onlus e Movimento per la vita.

Nemmeno il 15, però, mancherà la musica dal vivo.

Ai Giardini dell’Arena, resi ancora più belli dalle luci natalizie, dalle 14:30 alle 16:00 l’Astronote Xmas Concert riscalderà i presenti con canzoni del repertorio pop italiano e internazionale cantate a cappella.

Completano il programma degli eventi del 15 dicembre il secondo appuntamento natalizio con MoMart (la mostra mercato di manufatti artigianali e artistici organizzata da Alessandra Andreose si svolgerà in via Cavour e via Emanuele Filiberto), lo spettacolo degli Elfi Itineranti (nell’ambito della rassegna Natale in Ghetto organizzata dall’associazione In Ghetto), “Balla con Babbo Natale” (lo spettacolo di danza Hip-Hop e Break Dance della Dance4fun Hip-Hop School, evento organizzato da World Appeal) e “Come in: Illumina Camin, it’s Christmas time”(dalle ore 14.00). Quest’ultima, in particolare, è una manifestazione natalizia a tutto tondo, organizzata dall’associazione Come In, che porterà nella zona di Camin le luci delle feste, i mercatini, performance di danza, giocolieri, cori natalizi e la possibilità di effettuare passeggiate a cavallo.

ATTRAZIONI, MOSTRE E VISITE

Continuano le attività nelle attrazioni fisse (Temporary Store Food Edition, Mercato a km 0 di Coldiretti entra in città, Natale Artigiano, Fiera di Natale, Il Natale di via Umberto I e la Fabbrica di Babbo Natale, dove è atteso Babbo Natale anche questo weekend) e gli eventi già avviati nelle scorse settimane: Presepiando, Il presepe – dall’origine ai giorni nostri e le visite alla città a cura di Slow Tour.

Fino al 6 gennaio, inoltre, i residenti di Padova e Provincia, gli studenti dell’Università di Padova e gli studenti Erasmus potranno visitare gratuitamente i Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e Palazzo della Ragione.