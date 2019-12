Raggi: “I lavori sulla ciclabile di Via Prenestina proseguono”

I lavori sulla ciclabile di via Prenestina proseguono. Come vedete nelle immagini stiamo andando avanti con la realizzazione della bike lane che sarà lunga circa 6 chilometri e darà un valore aggiunto a tutta la zona, nel quadrante est della nostra città.

Una rete di ciclabili per Roma

Per Roma abbiamo previsto una rete di ciclabili, così da incentivare cittadini e turisti a utilizzare questo mezzo di trasporto utile ed ecologico. Dopo la nuova ciclabile su via Nomentana e la pista su via Tuscolana, quasi completata, andiamo avanti per dare alla città nuove opere che, oltre a garantire infrastrutture sicure a chi usa la bicicletta, permettono di riqualificare e migliorare i nostri quartieri.