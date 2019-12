“Proteggi il cuore di Roma”: Virginia Raggi con i piccoli studenti della scuola Mozart gi

Oggi abbiamo vissuto un momento molto bello insieme ai piccoli studenti della scuola Mozart, nel X Municipio, con il progetto “Proteggi il cuore di Roma”.

Condividere con i più piccoli i contenuti del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, insieme ad altri comportamenti importanti per la nostra città, come il rispetto per l’ambiente e le altre persone, è fondamentale per il futuro della nostra stessa comunità. E il fumetto rappresenta uno strumento semplice, immediato e divertente per farlo.

Rispetto per l’ambiente e le persone

Ognuno di questi ragazzi deve sentirsi coinvolto, perché i più piccoli possono diventare veri e propri ‘ambasciatori’ di questi messaggi ed agire in modo sempre più consapevole e maturo. Roma è la nostra casa ed è importante che ognuno faccia la propria parte per rispettarla e curarla.

Ringrazio l’istituto scolastico per aver ospitato l’evento, insieme alle scuole che ci hanno fatto arrivare in queste settimane messaggi positivi e la disponibilità ad ospitare eventi per coinvolgere attivamente i ragazzi. Ringrazio per essere stati questa mattina con i ragazzi e averli accompagnati lungo la riflessione la Presidente della Commissione Scuola Teresa M. Zotta. Consigliera Capitolina / Città Metropolitana M5S, la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, il Comandante della Polizia Locale Antonio Di Maggio e le agenti intervenute per spiegare i contenuti delle vignette nel dettaglio.

Ognuno di noi ha il potere di disegnare la nostra città, con ogni singola azione quotidiana

Grazie inoltre all’illustratore Mario Improta, che ha messo gratuitamente a disposizione la sua ‘penna’ per il fumetto e ci sta anche accompagnando lungo questo percorso nelle scuole coinvolgendo gli studenti in momenti di disegno e divertimento.

Infine grazie alla preziosa collaborazione degli uffici di Roma Capitale che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Pagina Facebook Virginia Raggi