Fiumicino, borse di studio per i diplomati: domande fino al 19 dicembre

Hanno tempo fino alle ore 12 del 19 dicembre i diplomati nell’anno scolastico 2018/2019 residenti sul nostro territorio per presentare la documentazione per ricevere una borsa di studio dall’importo variabile a seconda del numero delle richieste inoltrate.

La domanda è riservata ai diplomati con la votazione massima di 100/100.

Una volta pervenute le domande e dopo aver valutato la loro ammissibilità, sarà stilato un elenco degli aventi titolo fino al raggiungimento del budget disponibile, pari a 5 mila euro.

Il modello di domanda per fruire della Borsa di Studio è disponibile presso:

L’Area Unità di Progetto Cultura, in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, Fiumicino;

L’Ufficio Protocollo Generale, in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, Fiumicino;

La Sede Polifunzionale di Palidoro in Piazza SS. Filippo e Giacomo;

Il sito internet del Comune: www.comune.fiumicino.rm.it – sezione Albo Pretorio e cliccando su Avviso Pubblico

Le richieste potranno essere presentate fino al 19 dicembre di quest’anno presso le sedi comunali:

Ufficio Protocollo Generale in Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa 78, Fiumicino;

Sede Polifunzionale di Palidoro in Piazza SS. Filippo e Giacomo – Palidoro; nei giorni e negli orari sotto indicati: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Oppure inviate:

a mezzo di raccomandata, al seguente indirizzo: Comune di Fiumicino – Ufficio Protocollo Generale in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino – Area Unità di Progetto Cultura, indicando sulla busta “Avviso pubblico borse di studio per merito studenti diplomati A.S. 2018/2019”;

a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it riportando la medesima dicitura della raccomandata.

Per sapere quali documenti dovranno essere presentati per veder erogata la Borsa di Studio consultare l’Avviso Pubblico relativo a studenti diplomati, oppure telefonare all’Area Unità di progetto Cultura in orario di ufficio: 06/65210.387/383.

AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO DIPLOMATI A.S. 2018-2019

MODELLO DI DOMANDA -ALLEGATO A)