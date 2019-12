Morra (M5S): “Un duro colpo alla mafia nigeriana”

Con operazioni da nord a sud, fino all’estero, sono stati sgominati due clan di questa ‘nuova’ mafia che compie reati cui eravamo poco abituati come la tratta, la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento dell’accattonaggio davanti ai supermercati. Oltre ovviamente a sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e altri gravi crimini.

Lavoro straordinario

La Dda di Bari ha svolto un lavoro straordinario date le caratteristiche insolite di questa mafia che, pensate, gestiva i traffici illeciti dal Cara di Bari.

Le mafie cambiano

Le mafie cambiano, evolvono. Per questo è necessario continuare a lavorare per non far mai mancare agli inquirenti ed alla magistratura tutti gli strumenti, aggiornati, per fermarle. In qualsiasi forma si manifestino.