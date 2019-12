Boccia (Pd): “Dobbiamo liberare le Regioni dalle troppe autorizzazioni”

Ministro Boccia, ha fatto il miracolo: dopo mesi di divisioni sulla cosiddetta Autonomia differenziata per le Regioni del Nord ha messo d`accordo un testo tutti i governatori. E però Cinque Stelle e renziani hanno bloccato l`ipotesi di inserirlo in Finanziaria attraverso un emendamento: l`accusano di aver scavalcato maggioranza e Parlamento.

Cosa risponde?

«Rispondo che non comprendo la polemica. Da che ho memoria non ho mai visto una bozza di disegno di legge discusso un mese prima con tutte le parti in causa. Ora siamo nella fase di discussione fra Regioni e governo. Se c`è un accordo, quell`accordo determina il perimetro di una legge quadro che poi va in Parlamento».

Quindi l`emendamento ci sarà o no?

«E un falso problema. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza abbiamo preso l`impegno per un collegato alla manovra. A meno che non si voglia fare un processo alle intenzioni, questo sarà».

Insomma, rivendica il metodo. È così?

«Cosa avrei dovuto portare in Parlamento, un`idea mia? Dovevo trovare un accordo che tenesse insieme Nord e Sud, ma anche aree deboli del Nord – quelle interne – e le città metropolitane. Lo sforzo fatto in questi mesi, per il quale ringrazio tutte le Regioni e gli enti locali che si sono seduti al tavolo, è stato quello di definire le linee del campo di calcio dentro cui giocare la partita delle intese. E le linee non sono quelle di una parte politica, ma della Costituzione, che chiede di ridurre le diseguaglianze territoriali».

