Raggi: “Prosegue #StradeNuove”

Così la sindaca sulla sua pagina Facebook:

#StradeNuove prosegue con un intervento su via Anagnina, nel quadrante est della città. Il tratto interessato va dal sottopasso all’altezza di via Gasperina fino al Grande Raccordo Anulare. I lavori sono stati eseguiti di notte, per arrecare meno disagio possibile ai cittadini.

Condizioni di sicurezza ripristinate

L’intervento, coordinato dal Dipartimento lavori pubblici (Simu), ha ripristinato le condizioni di sicurezza della strada: asfalto nuovo, bonifica delle caditoie, taglio della vegetazione infestante e restyling completo della segnaletica.

Solo nel 2019 abbiamo riqualificato oltre 60 vie ad alta percorrenza, grazie all’operazione #StradeNuove.