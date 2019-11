Elisa Bonacini: Stima alle donne in difficoltà”

Nella giornata contro la violenza sulle donne interviene con un comunicato stampa Elisa

Bonacini, presidente dell’associazione “Un ricordo per la pace”.

Stima alle donne in difficoltà

“Voglio esprimere oggi prima di tutto la mia stima per tutte le donne che nonostante

difficoltà e pregiudizi, per la maggior parte divise tra famiglia e lavoro, nei diversi ambiti

ma con il medesimo impegno, danno un contributo fondamentale alla nostra società. Quella

delle donne è una forza straordinaria, insita nella natura di madri della vita e mediatrici di

amore e pace. Ed è proprio la profonda stima che nutro per le donne che mi porta ancor più

a rattristarmi pensandole vittime della violenza maschile, di un clima di discriminazione,

sopraffazione e umiliazione. Alle donne vittime di violenza, in particolare a quelle più

emarginate, va il mio abbraccio. La speranza è che trovino il coraggio di uscire dal buio, dal

silenzio della sofferenza e della vergogna per denunciare chi le umilia, le perseguita e le

violenta nel corpo e nell’anima.

Dati agghiaccianti

I dati Istat e del report della Polizia di Stato sono agghiaccianti. 96 le donne uccise nei primi

10 mesi dell’anno. Nonostante le denunce più frequenti, ogni giorno in Italia sono 88 le

donne vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. Donne italiane per l’80,2% dei casi. Ed

i loro aguzzini/carnefici sono italiani nel 74 % dei casi. La violenza per la maggior parte si

svolge nel “focolare domestico”: uomini che “hanno le chiavi di casa” o comunque amici e

conoscenti.

Questa società malata necessita non più di parole, ma di fatti. C’è bisogno di un grande

cambiamento culturale, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Le donne ancora a lottare

contro deprimenti stereotipi maschilisti da debellare necessariamente.

Report Istat

Il report Istat 2019 “stereotipi su ruoli di genere e immagine sociale della violenza sessuale”

pare non appartenere alla nostra generazione, al 21° secolo. Tra i più riluttanti il pregiudizio

che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita: il 39,3% della

popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero

non lo vuole; il 23,9% pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il

modo di vestire; il 15,1% ritiene in parte la donna responsabile della violenza sessuale se

ubriaca o sotto l’effetto di droghe. E poi… per 10,3% della popolazione le accuse di

violenza sessuale sono false. Davvero raccapricciante pensare che per il 7,2% “di fronte a

una proposta sessuale le donne spesso dicono “no” ma in realtà intendono “sì”.

E poi… il 7,4% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un

ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”.

Il 17,7% ritiene “accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli il

cellulare e/o l’attività sui social network della propria moglie/compagna.”

Che dire? Le Istituzioni svolgano il proprio compito, con pene più severe e attraverso

l’educazione nelle Scuole, ma fondamentali sono i rapporti e l’educazione all’interno delle

famiglie, perché sono queste le basi culturali che contribuiscono alla formazione

dell’individuo.

​

Una sconfitta sociale

La violenza sulle donne nel terzo millennio rappresenta per l’umanità intera una sconfitta

sociale, la negazione di valori quali giustizia, rispetto, uguaglianza. È una piaga purulenta

che umilia le coscienze e che dovrebbe spingere gli uomini ad un confronto più maturo con

il genere femminile.

Come Associazione siamo pronti a fare rete con le Associazioni contro la violenza di genere

per dare il nostro contributo affinché le donne non si sentano più sole. Più nessun uomo

oltraggi corpo e anima delle donne”