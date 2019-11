Il Papa: “Immorali l’uso e il possesso di armi nucleari”

In mezzo alle “numerose nubi” che oscurano il cielo del nostro tempo, leviamo il grido: “Mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza”, l’uso dell’energia atomica a scopi bellici è “immorale”, così come lo è il “possesso” di armi nucleari. Dal Memoriale della Pace di Hiroshima, costruito lì dove 74 anni fa esplose la bomba atomica provocando all’istante 80 mila morti, poi dolorosamente aumentati negli anni, il tributo di Papa Francesco alle vittime di quel 6 agosto 1945 si fa tutt’uno con la testimonianza di chi, sopravvissuto all’immane tragedia, ha sopportato con “forza” e “dignità”, sottolinea il Pontefice, “le sofferenze più acute” nel corpo e “i germi della morte” nell’anima.

Le testimonianze

Nel corso dell’Incontro per la pace, quando è già buio, a prendere la parola poco prima di fronte al Papa e a 1.300 persone, tra fedeli, leader religiosi e altri sopravvissuti visibilmente toccati dall’abbraccio di Francesco, è stata Yoshiko Kajimoto, 88 anni, mentre Kojí Hosokawa, 91, ha inviato un messaggio letto alla cerimonia. L’una ha proiettato nei cuori e nelle menti dei presenti la “scena infernale” di “persone che camminavano fianco a fianco come fantasmi”, il cui corpo – testimonia – “era così bruciato” da non poter distinguere se fossero uomini o donne. L’altro ha spiegato come le bombe atomiche siano state sganciate “non su Hiroshima e Nagasaki, ma su tutta l’umanità”. Entrambi provati dalle malattie, derivate da quanto accaduto, e dall’età, entrambi chiari nel dire esattamente a quanta distanza si trovassero dal luogo in cui cadde l’ordigno – 2,3 km e 1,3 km – ed entrambi sicuri che l’impegno di trasmettere l’esperienza di Hiroshima ai giovani sia “l’ultima missione” affidata loro.