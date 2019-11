Giulianello, per la Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne l’iniziativa di ‘Chi dice donna…’

In occasione della Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne a Giulianello di Cori ci si mobilita per sensibilizzare tutti e portare avanti la lotta a ogni forma di violenza sulle donne. L’associazione culturale ‘Chi dice donna…’ di Giulianello – che da diversi anni è impegnata nell’organizzazione di attività e laboratori dedicati alle donne, spesso in difficoltà, e alla loro valorizzazione – riempirà le strade del paese con pezze di lana colorate, con una scelta diversa dal consueto rosso usato per rappresentare la violenza di genere.

Le pezze di lana, ben 6.500, cucite da tutte le donne

Le pezze di lana, ben 6.500, cucite da tutte le donne che si sono messe a disposizione, partiranno dalla rotonda al centro del piccolo borgo e arriveranno fino alla chiesa di San Giovanni Battista costruendo un allegro percorso fatto di colore (l'installazione resterà per tutto il periodo natalizio). L'associazione tra l'altro, come fa ormai da tempo, presenterà il suo calendario 2020 con foto che riproducono le associate alle prese con i lavori all'uncinetto e ai ferri.

“Occorre dire un forte e chiaro ‘No’ – così il sindaco Mauro De Lillis – a un fenomeno inaccettabile e purtroppo ancora attuale. Le varie forme di violenza sulle donne non verranno mai sconfitte solo da leggi severe. Nonostante infatti queste leggi siano fondamentali, per contrastare il fenomeno alla radice occorre porre in essere una grande azione socioculturale, anche di sensibilizzazione, come quella che svolge l’associazione ‘Chi dice donna…’, capace di coinvolgere tutti i protagonisti della nostra società”.

La mattinata di lunedì 25 novembre inizierà alle 10,30

La mattinata di lunedì 25 novembre inizierà alle 10,30 con il saluto di benvenuto di Cinzia Bagaglini, presidente di 'Chi Dice Donna…'; il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, interverrà a nome dell'amministrazione comunale e si proseguirà con vari interventi sul tema della violenza di:

Ass.ne Donne Fuori Tempo di Aprilia

Ass.ne LatinaKnitCrochet cooperante con il Gomitolo Rosa

Flying in the Sky

Istituto Comprensivo Cesare Chiominto

Scout C.N.G.E.I.

Ass.ne Evento Donna di Velletri

Event Art

SPRAR di Cori

Nel corso dell’evento sarà conferito il premio ‘Chi Dice Donna…’ alla signora Lalla, splendida 98enne ancora attiva nel coro de ‘Le donne di Giulianello’, e anche alla memoria della signora Milly, non giulianese di nascita ma di adozione, che nel corso della sua vita è stata sempre molto attiva sul territorio (commercialmente e nell’organizzazione delle fese patronali), se ne ricorderanno l’eleganza e la classe.

Seguirà l’inaugurazione della mostra ‘L’Arte dei Lavori a Maglia’ nella sede dell’associazione in via Artena1.

Presenta l’evento Lara Zaccagnini.