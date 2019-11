Delrio: “In Emilia vinciamo noi pechè diamo soluzioni”

«Non lo danneggiano perché la nostra forza non sta nelle alleanze ma nella capacità che abbiamo messo in campo come coalizione di centrosinistra di dare soluzioni ai problemi della gente. L’Emilia Romagna ha un sistema di trasporti all’avanguardia con treni nuovi per i pendolari, una sanità tra le migliori d’Europa. Faccio questi esempi, per dire che c’è stata una dedizione ai problemi delle persone, che potrà essere migliorata, ma noi non parliamo in politichese e non corriamo dietro a nessuno».