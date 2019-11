De Petris: “Sul clima occorre procedere in fretta”

«Il decreto sul clima approvato è un primo passo sulla strada che più di ogni altra il governo e la maggioranza sono impegnati a battere: quella di una svolta radicale nelle politiche ambientali. E’ questa la nostra vera missione ed è questo il collante che tiene insieme la maggioranza», dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

«E’ particolarmente importante, all’interno del decreto, il Programma strategico nazionale, che non significa solo monitorare ma anche coordinare e assumere decisioni che a volte, nella situazione di emergenza assoluta nella quale ci troviamo, potranno non essere facili. Per questo è necessario istituire un coordinamento di tutte le competenze delle politiche pubbliche non solo presso il ministero dell’Ambiente ma anche a palazzo Chigi», prosegue la presidente De Petris.

«Ritengo molto significativo – afferma poi la senatrice di LeU – il Programma sperimentale per la riforestazione, che ci aiuterà anche a contrastare il rischio idrogeologico. E’ ora necessario procedere ulteriormente con una misura fondamentale come lo stop al consumo del suolo».

«E’ infine necessario segnalare che oggi affrontare i cambiamenti climatici significa anche difendere le fasce più povere e bisognose della popolazione perché è su di quelle fasce che l’impatto sarà più devastante. Tra politica ambientale e politica sociale il nesso è oggi strettissimo. Sono in realtà la stessa cosa. Dobbiamo muoverci in fretta, perché il tempo a nostra disposizione è ormai agli sgoccioli. Con questo decreto abbiamo mosso un primo passo. Ora si tratta di andare avanti senza perdere un attimo» conclude la presidente De Petris.