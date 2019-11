Papa, le religioni promuovano pace e fraternità

L’omaggio al Tempio Reale di Bangkok è l’omaggio al “popolo del sorriso”. Qui nel luogo che rappresenta la fonte del buddismo ed è dimora storica dei monaci thailandesi, Francesco ha parole di apprezzamento e stima per il cammino comune già intrapreso dai precedenti Pontefici ma anche per quanto si è compiuto negli ultimi anni al “servizio della pace”. Una via per costruire ancora insieme una “cultura di compassione, fraternità e incontro”. Il Papa, parlando in spagnolo, sprona a continuare sulla strada del rispetto, al di là delle differenze, perché le religioni sono “fari di speranza, in quanto promotrici e garanti di fraternità”.

Il popolo del sorriso

Sono diverse le caratteristiche che Papa Francesco mette in luce di questo popolo che, nel Tempio Reale, trova uno dei simboli più importanti della cultura e dei valori thailandesi.

Alle fonti del buddismo la maggioranza dei thailandesi si sono abbeverati e hanno permeato la loro maniera di venerare la vita e i propri anziani, di condurre uno stile di vita sobrio, basato sulla contemplazione, sul distacco, sul lavoro duro e sulla disciplina; caratteristiche che alimentano quel vostro tratto distintivo così peculiare: essere considerati come il popolo del sorriso.