Zingaretti: “Il governo non ha ancora un’anima”

«Di quella piazza va difesa l’autonomia, ma non rimuoviamo il dato che urlano: “l’Emilía non si lega” e cantano Bella ciao. Comunque il problema esiste. Con i tre giorni di Bologna abbiamo iniziato a dare delle risposte. In particolare su come recuperare il distacco tra partiti e cittadini. Quest’apertura ha avuto un buon esito. A discutere con noi sul futuro sono venuti in tanti, di diversi orientamenti: il capo di Confindustria, leader sindacali, mondo della cultura, precari, il direttore di Civiltà cattolica, Acli, Arci e tanti giovani».

Manifestazione identitaria più che di proposta

«Tutte le critiche sono utili ma ho avuto un’altra impressione. Abbiamo dimostrato come il Pd sia un campo plurale e ricco di tutti i riformisti italiani. Il tema non è solo quello di rappresentare delle idee. Tutt’altro. Bisogna sviluppare piani per la crescita, il lavoro e la giustizia sociale. La vocazione maggioritaria significa essere una parte che parla a tutto il Paese. Non era scontato che un pezzo del Paese si ritrovasse a discutere con noi. E il Pd, nei sondaggi, risulta sempre la prima forza politica della maggioranza».

Una manovra contestata da tutti gli alleati, tranne voi

«Nella Finanziaria ci sono grandi e importanti novità. Ne cito alcune. Parte il new green deal con 7 miliardi aggiuntivi e 6 miliardi di sostegno ai privati per interventi ambientali. C’è la conferma e il rafforzamento di Industria 4.0. C’è il credito d’imposta per le misure ecologiche. Adesso chiedo a Conte di farsi promotore di un piano per il grande problema italiano: la semplificazione. Occorrono tempi certi, scelte politiche stabili e conclusioni delle gare in tempi umani. Oggi investire è un incubo per l’imprenditore e lo è anche per l’amministratore locale. Per esempio: nei bandi del campo sociale e dell’innovazione non utilizziamo più il massimo ribasso».

Come si concilia la sua volontà di non staccare la spina al governo e la denuncia di un esecutivo senz’anima, di un’intesa vera con I’M5S che Di Maio continua a respingere?

«L’esecutivo ha ottenuto importanti risultati ma la cornice politica è stata troppo litigiosa e in certi casi paralizzante. Crediamo in questa alleanza ma serve una svolta. Abbiamo chiesto al premier di preparare un’agenda comune che metta al centro l’urgenza di riaccendere l’economia e la giustizia sociale».

Di Maio non è Conte

«Per me è naturale chiedere a Conte di fare la sintesi perché non ci interessa piantare le bandierine. Al dibattito parlamentare sulla Finanziaria arriveremo con le nostre idee ma anche lì è necessario un coordinamento dei gruppi di maggioranza per selezionare insieme gli emendamenti».

Perché continuare a farsi dire di no dal Movimento? Siete diversi. Prenda la politica industriale. Lei, appena eletto segretario, andò a Torino a difendere la Tav. Barbara Lezzi propone di riconvertire I’llva con un allevamento di cozze.

«Davvero ha detto così? Me l’ero persa».

