Milano, “Alberi in ogni quartiere”: tutti gli appuntamenti

Al via domani “Alberi in ogni quartiere”, la sei giorni di piantumazioni che porterà in città oltre 1.000 degli oltre 20.000 nuovi esemplari previsti entro marzo. Di seguito i principali appuntamenti che coinvolgeranno assessori, municipi, scuole, associazioni e società private.

20 Novembre

– ore 14.30: piantumazione di 10 alberi nel cortile delle case popolari di via Vergiate 5-22, con il supporto di MM. Sarà presente l’assessore alla Case e Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti

– ore 15.30: piantumazione di 6 alberi nel cortile delle case popolari di via Visconti 10-12 con il supporto di MM. Sarà presente l’assessore alla Case e Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti

– ore 16.30: piantumazione di 22 alberi al Parco Galli con la presentazione dell’intervento complessivo fatto nel parco e un racconto della giornata dell’albero alla presenza di rappresentati del Municipio e Comitati partner del restyling

– dalle 7 alle 16: piantumazione di 25 alberi al Parco della Vettabbia

– mattinata: piantumazione di 22 alberi tra via Giambellino e via Brunelleschi nell’ambito del progetto SeMiniAmo promosso da Comune di Milano e Zack Goodman

21 Novembre

– ore 9.15: piantumazione di un albero presso il nido Simone Martini. Sarà presente l’assessore all’Educazione Laura Galimberti

– ore 10.30: piantumazione di 30 alberi al parco Lambro (ingresso via Cazzaniga). Sarà presente l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran

– ore 10.30: piantumazione di un albero in via De Sanctis con l’asssociazione La Bottega e rappresentanti del Municipio

– ore 11.30: piantumazione di 30 alberi al Parco Verga da parte di Euromilano, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di quartiere (ingresso via Giulio Confalonieri)

– mattinata: piantumazione di 100 alberi al Boscoincittà da parte di Italia Nostra

– mattinata: piantumazione di 100 alberi al Parco Nord, nell’area vicino al velodromo, da parte di Legambiente

– ore 14.15: piantumazione di 4 alberi di fronte alla Triennale di Milano in viale Alemagna in occasione del World Forum on Urban Forests – Milano Calling 2019

– ore 15.30: piantumazione di 5 alberi presso la scuola via Caduti di Pace con attività per bambini

22 Novembre

– dalle 7 alle 16: piantumazione di 40 alberi nel parco di Villa Finzi

– dalle 8 alle 17: piantumazione di 400 esemplari tra alberi e arbusti in via Feltre da parte di Ersaf nell’ambito del progetto ReLambro 2. Tra le 11.30 e le 12.30 parteciperanno gli alunni della scuola primaria Munari. I ragazzi assisteranno ai lavori di messa a dimora delle piante seguiti da alcuni esperti di Ersaf per una breve lezione a carattere ecologico-naturalistico

– In giornata: piantumazione di 50 alberi in via Argelati da parte di Calciocity

23 Novembre

– mattinata: piantumazione dei primi 20 alberi in piazza Sant’Agostino con la collaborazione di Zack Goodman nell’ambito di SeMiniAmo. Sarà presente l’assessore Pierfrancesco Maran (Verde)

– mattinata: piantumazione di 6 alberi lungo il parterre di via Giambellino

– dalle 7 alle 16: piantumazione di 42 alberi al Giardino dell’Esplanade

– ore 10.30: piantumazione di 100 alberi al Parco Nord promossa da Triennale Milano nell’ambito del World Forum on Urban Forests – Milano Calling 2019

24 novembre

– mattinata: piantumazione di 130 alberi al parco Cassinis a Rogoredo da parte di Italia Nostra

– ore 9: piantumazione di un albero in piazza Corvetto da parte di Italia Nostra nell’ambito dei patti di collaborazione. Saranno presenti gli assessori Pierfrancesco Maran (Verde) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione)

– Intera giornata: piantumazione di 120 piante al parco Segantini, promossa dall’Associazione Parco Segantini con il coinvolgimento di cittadini e bambini.

25 Novembre

– dalle 7 alle 16: piantumazione di 75 alberi tra via Viterbo e via Bentivoglio

– ore 10: piantumazione di 40 alberi in via Lampugnano con la partecipazione di alcuni studenti

– mattinata: dopo la cerimonia alla Bocconi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella verranno inaugurate le aiuole alberate del Campus

In queste giornate arrivano inoltre, grazie a interventi a scomputo oneri, i primi 75 dei 312 alberi previsti a Merezzate (Investire sgr), oltre 30 alberi tra via Niccolini, via Bramante e via Ceresio (Porta Volta S.r.l), 26 alberi tra le vie Domodossola, Duilio, Gattamelata e Carlo Magno (Citylife), 23 in via Schievano (Land srl) e 29 in via Rizzoli, lungo la pista ciclabile (ProgInvest srl).

Le attività di piantumazione potrebbero subire modifiche in caso di maltempo.