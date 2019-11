Conte: “Il Paese per rialzarsi ha bisogno di visione di lungo periodo”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Diciamo la verità agli italiani.

Questa è una manovra economica per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Per chi chiede più innovazione e più tutela dell’ambiente.

Vogliamo migliorare la vita di tutti i giorni e renderla più semplice: con le nostre misure abbiamo evitato un aumento di tasse per 23 miliardi, circa 540 euro l’anno di Iva risparmiati, che non peseranno sulle spalle delle famiglie italiane. Inoltre, con il taglio del cuneo fiscale, abbiamo ridotto 3 miliardi di tasse sul lavoro.

Giovani coppie

Aiutiamo le giovani coppie che vogliono avere un bambino intervenendo sul bonus bebè e sugli asili nido, anche attraverso un voucher fino a 3mila euro per famiglie in difficoltà. Sosteniamo i lavoratori: in media 500 euro in più l’anno per rendere la busta paga più pesante e la quotidianità più leggera. E le partite Iva non si toccano.

Vogliamo un Paese più giusto, più equo, più sicuro. Combattiamo l’evasione fiscale: se tutti pagano le tasse ognuno paga di meno, se usi la carta lo Stato ti restituisce fino a 1.000 euro l’anno, direttamente sul conto corrente.

Sanità

Difendiamo la Sanità: cancelliamo il superticket da 10 euro su esami e visite specialistiche come la mammografia o la risonanza magnetica. Tendiamo la mano alle persone con disabilità, incrementando complessivamente i fondi.

Abbiamo istituito l’Agenzia nazionale per la Ricerca. Investiamo più risorse sul Sud e sui giovani che vogliono rimanere nel Mezzogiorno per far crescere i loro territori. Il ‘bonus facciata’ per la casa rappresenta un volano per il settore, un volto nuovo per le nostre città.

Green economy

Vogliamo accendere il semaforo “verde” alla crescita economica con 10,5 miliardi sul Green New deal: la voce dei ragazzi dei cortei di Fridays for future entra in manovra, meno tasse e più incentivi per le imprese innovative; ambiente ed economia alleati di questa svolta.

Questi sono i fatti. Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi rispetto allo scenario a politiche invariate, in un quadro di finanza pubblica complicato. Chi dice il contrario o è un bugiardo o è in malafede.

Siamo al lavoro insieme ai gruppi parlamentari di maggioranza con l’obiettivo di migliorarla ulteriormente in Parlamento, a partire da una maggiore riduzione delle tasse come quella sulle auto aziendali.

Il Paese per rialzarsi ha bisogno di visione di lungo periodo e senso di responsabilità. Ce la stiamo mettendo tutta.