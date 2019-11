Raggi: “Grazie alla Polizia Locale per i controlli in varie zone della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le pattuglie sono state in particolare nelle aree della movida come Trastevere, Campo de Fiori, Testaccio, Ostiense, Colosseo, Piazza Bologna, San Lorenzo. Presenti inoltre i presidi nelle zone circostanti le Stazioni Termini e Ostiense.

Accertamenti specifici hanno riguardato anche il rispetto delle norme anti-alcol da parte di cittadini e commercianti. In totale sono stati effettuati 27 verbali, ai quali si aggiungono 11 sanzioni elevate per consumo, vendita e somministrazione di alcolici in luoghi e orari vietati.

Gli agenti hanno riscontrato violazioni in diversi locali: sono state elevate multe per un totale di circa 70mila euro. Durante le verifiche effettuate presso ristoranti, bar e esercizi commerciali, sono stati riscontrati illeciti amministrativi: dalla mancata o irregolare esposizione di cartelli obbligatori all’attività di somministrazione abusive e l’utilizzo di bilance non a norma che sono state poste sotto sequestro.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono state quasi 2.000 le infrazioni contestate e 160 veicoli rimossi per sosta selvaggia e auto parcheggiate in doppia fila. Sono state invece 23 le persone sanzionate nell’ambito del servizio anti-prostituzione e ripristino del decoro urbano, come previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana.

Ringrazio ancora una volta tutti gli agenti della polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno per Roma e per noi cittadini.