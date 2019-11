De Luise: “Bene impegno di Conte, Venezia va aiutata a rialzarsi”

La mattinata è stata tranquilla, ma l’emergenza per le attività economiche di Venezia non è ancora finita. In particolare, per i negozi e le botteghe dell’area lagunare e del tratto di litorale tra Rosolina mare e Caorle: stimiamo che almeno 9 su 10 abbiano subito danni diretti a causa dell’acqua alta.

Solidarietà a tasso zero

Per aiutare le imprese della città a ripartire, Confesercenti, attraverso il suo Confidi Commerfin, lancia l’iniziativa “Solidarietà a tasso zero”: un finanziamento bullet di 12 mesi, garantito da deposito vincolato, per le imprese che hanno visto la propria attività compromessa. Il prestito non prevede oneri per l’impresa richiedente: gli interessi del finanziamento saranno infatti addebitati a Commerfin. La disponibilità potenziale è di 7 milioni di euro, per finanziamenti fino a 50.000 euro a impresa. Il prestito sarà erogato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e sarà restituibile, a tasso zero, dopo 12 mesi, senza spese di istruttoria.