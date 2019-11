Raggi: “In arrivo i lavori di riqualificazione di Piazza Sempione”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione di Piazza Sempione, a Montesacro, nel III Municipio.

Piccolo corridoio preferenziale

Abbiamo realizzato un piccolo corridoio preferenziale per favorire il passaggio dei mezzi pubblici, una nuova area taxi e una banchina bus più ampia e accessibile.

Tra via Monte Subasio, piazza Sempione e corso Sempione sono stati realizzati tre tratti di corsia preferenziale per ridurre i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici, soprattutto di linee molto utilizzate come la 60 Express che uniscono il quadrante nord-est al centro della città.