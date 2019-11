Lazio, nuove e definitive regole per la gestione dei Lavoratori Socialmente Utili

“Il testo di legge votato oggi dalla Pisana su emendamenti della Giunta del Lazio detta nuove e definitive regole per la gestione del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili.

Sostegno alla stabilizzazione

Con un investimento di 16,8 milioni nel biennio 2020-2021 prevediamo un sostegno alla stabilizzazione di questi lavoratori nelle amministrazioni locali e incentivi ai singoli per la fuoriuscita volontaria dal bacino protetto. L’obiettivo è quello di svuotare completamente entro il 2022 il bacino regionale, in continuità e implementando le azioni virtuosamente intraprese dal 2013 a oggi, che hanno portato alla riduzione del numero dei lavoratori socialmente utili da 1334 (2013) a 320 (2019).

Contributi su 3 annualità

In particolare, si prevede un contributo massimo di 60mila euro – erogati in tre annualità in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica. Per l’incentivo alla fuoriuscita, invece, è prevista una somma a ciascun lavoratore, una tantum fino 55mila euro, individuando degli scaglioni in base all’età. Con la legge di oggi testimoniamo ancora una volta il senso di responsabilità dimostrato negli anni dalle Giunte Zingaretti nei confronti di queste persone. Ci siamo fatti carico di assicurare loro un futuro certo, garantendo negli anni la contribuzione mensile e incentivi.