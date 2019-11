Incidente stradale a Roma. Il Codacons chiede di fare chiarezza sulle cause

Ancora un grave incidente stradale nella capitale, che ha provocato la morte di una donna e il ferimento della figlia che viaggiava in auto con lei. Uno scontro per il quale il Codacons chiede oggi alla magistratura di fare chiarezza, allo scopo di verificare le cause che hanno portato alla disgrazia.

ROMANINA TRA LE ZONE PIU’ SEGNALATE PER ASFALTO DISSESTATO

“E’ necessario verificare se l’incidente sia stato provocato dalla presenza di buche e voragini sull’asfalto – spiega il presidente Carlo Rienzi – La zona della Romanina risulta infatti tra quelle più segnalate alla nostra associazione per lo stato disastroso delle strade, che solo in parte sarebbero state oggetto di lavori di rifacimento del manto nei mesi scorsi. La pioggia degli ultimi giorni, inoltre, ha ampliato le buche già esistenti e creato nuovi dissesti sull’asfalto; per tale motivo chiediamo alla magistratura di verificare le cause dello scontro, e se siano da ricondurre alle condizioni del manto stradale, adottando le eventuali misure del caso” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa