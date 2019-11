Regione Lazio, presentata proposta di legge regionale per parità retributiva

“Questa mattina ho sottoscritto la proposta di legge Mattia per la parità retributiva tra uomini e donne. Un documento importante che parte, purtroppo, da un dato di fatto incontrovertibile: anche nel Lazio, come nel resto dell’Italia, le donne che lavorano guadagnano meno degli uomini.

La legge che ha come prima firmataria la collega Eleonora Mattia promuove non solo la parità retributiva tra i sessi, ma contiene anche importanti misure per sostenere l’occupazione e l’imprenditoria femminile e valorizzare il know how delle donne attraverso premi a tutte le aziende che rispettano la parità salariale.

La proposta prevede inoltre tutta una serie di misure: dall’istituzione della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, all’introduzione dei voucher per il pagamento del baby sitting. Fino all’inserimento di un fondo per il sostegno delle donne sole con figli a carico, vittime di violenza e con disabilità.

E la modifica degli statuti di enti e società regionali per garantire che nei Cda sia presente almeno un terzo dei componenti per genere e nelle cariche societarie di nomina regionale la metà sia di genere femminile”.