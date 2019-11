Metro Barberini. A dicembre sarà riaperta la stazione, ma solo in uscita

Non piace al Codacons la riapertura a mezzo servizio della stazione Barberini prevista per dicembre, con la fermata che dovrebbe tornare in funzione solo in uscita.

CONTRARIO IL CODACONS: PER UTENTI E TURISTI SERVIZIO “A META’” NEL PIENO PERIODO NATALIZIO, VERGOGNA!

“La stazione deve riaprire al più presto e completamente, considerato che nel mese di dicembre si assisterà ad un incremento delle presenze di cittadini e turisti in centro per fare acquisti legati alle festività natalizie – afferma il presidente Carlo Rienzi – Consentire il transito a Barberini solo in uscita vuol dire fornire un servizio a metà agli utenti, che però pagano biglietti e abbonamenti a prezzo pieno, e creerà disagi e confusione”.

Enormi disagi per i cittadini

“Riteniamo vergognoso che in pieno periodo di feste una stazione strategica come Barberini continui a rimanere chiusa al pubblico, creando disagi ai cittadini e offrendo una pessima immagine della città ai turisti” – conclude Rienzi.