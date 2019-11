Il 9 novembre a Montecatini apre la baita di Babbo Natale

È il più grande villaggio a tema natalizio mai costruito in toscana.

Un vero e proprio parco divertimenti, in cui si mischiano le ultime

tecnologie e il grande artigianato toscano, sviluppato in un’area di

30 mila metri quadrati, all’interno dello stabilimento termale “La

Salute” di Montecatini Terme.

Si chiama la Baita di Babbo Natale, progetto innovativo creato

dall’imprenditore e artista Paolo Grossi, in arte Dottor Sax, che

dopo alcuni anni di successi a Chianciano Terme ha portato il suo

evento in Toscana a Montecatini, rinnovandolo e valorizzandolo

con nuove attrazioni e allestimenti mai visti prima.

Scenografie meravigliose, idee originali e innovazione tecnologica

entrano nel percorso per sorprendere. La visione è futuristica e

anche i personaggi che si incontrano nel parco si mischiano tra

reale e digitale, come i sofisticati ologrammi che proiettano

l’immaginazione di un bambino in una dimensione di super realtà.

Appena dopo l’ingresso ci si trova di fronte allo Stargate della verità

con un semaforo verde o rosso che ci fa sapere chi è stato più

o meno buono e pochi passi dopo si aprono le porte della piazza

dei giocattoli con la meravigliosa macchina dei giocattoli. Quindi

si prosegue con il truccabimbi e con i laboratori di cucina e del

legno in cui i bambini si possono cimentare nella produzione delle

meravigliose Cialde di Montecatini firmate Desideri o nella

realizzazione di giochi in legno.

Elfolandia

Ma non è finita qui: camminando lungo la strada verso la baita, si

scopre la bellissima Elfolandia con le casette a fungo costruite

dai grandi carristi i toscani fratelli Cinquini, considerati tra i

migliori costruttori di carri allegorici del mondo e pluripremiati al

Carnevale di Viareggio. Poi ci si trova nel museo di Babbo Natale

che precede il Polo Nord, un paese tutto ghiacciato in cui si

incontrano nuovi personaggi.

Le emozioni non finiscono mai perché, una volta raggiunto il parco

delle Terme La Salute, siamo arrivati al “Circo dei sogni” di Paride

Ofrei, tra i più importanti spettacoli circensi d’Italia, capace di

trasmettere fortissime emozioni.

A quel punto la Baita è vicina e prima di entrare nelle stanze di

Babbo Natale, si può salire sulla slitta gigante per giungere

all’ufficio postale dove scrivere la letterina con tutti i desideri.

Salendo al primo piano, la prima tappa è nella piccola casetta dove

gli elfi dormono e preparano i pasti, poi si può visitare l’ufficio di

Babbo Natale e infine, in un ambiente tutto costruito in legno e

davvero ricco di magia, si arriva davanti alla porta della baita di

Babbo Natale alla quale si può accedere solo dopo aver suonato

una campanella. Il sogno del Natale che diventa realtà per tutti i

bambini, suggellato con l’incontro con Babbo Natale e relativa

foto ricordo.

Tanti saranno anche i momenti di intrattenimento durante la visita

nel villaggio della Baita di Babbo Natale: all’ingresso sarà sempre

attiva anche una postazione di Radio Bruno, media partner

dell’evento, che in alcune settimane si collegherà in diretta radio

insieme ai tanti bambini presenti. TV media partner è l’emittente

regionale Italia 7 che si collegherà in diretta dalla Baita di Babbo

Natale durante una puntata della Domenica Bestiale, il

programma di punta della rete al quale partecipano tantissimi

ospiti dello sport e del mondo dello spettacolo.

Nelle prime settimane di apertura della Baita di Babbo Natale,

saranno presenti a Montecatini anche alcune tra le più famose

“family influencer” italiane che promuoveranno l’evento sui canali

social network, in particolare su Instagram, dove contano

centinaia di migliaia di follower.

Dal 16 novembre, nella piazza dello stabilimento La Salute, ci

saranno anche i caratteristici Mercatini di Natale, con prodotti di

artigianato e originali gadget.

La Baita di Babbo Natale vuol presentarsi come un parco di

grande divertimento ed emozioni (il più grande del centro Italia),

non solo come il classico percorso di un normale villaggio natalizio.

Sono stati creati anche pacchetti in collaborazione con il parco

Termeland e con l’associazione Il Grocco La Salute, che

permetterà ai visitatori della Baita di Babbo Natale di usufruire di

particolari sconti per i giochi di Termeland e per lo shopping allo

storico mercatino.

L’apertura è prevista per sabato 9 novembre, tutti i week end fino al

1 gennaio 2020, più i giorni infrasettimanali nel periodo di Natale.

L’intero calendario eventi si può trovare sul sito ufficiale:

https://www.labaitadibabbonatale.it