Fratoianni: “La scorta alla Segre impressiona”

Una vergogna

In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela alla senatrice a vita Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz, che, da oggi, avrà due carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento.

Notizia che mette tristezza

La notizia è pubblicata su alcuni quotidiani milanesi. La decisione, spiegano i quotidiani, è stata presa durante il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri. Sugli insulti e minacce ricevuti dalla senatrice via web la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta allo stato contro ignoti. A occuparsene è il Dipartimento antiterrorismo.

Paese incattivito

L’esponente di Sinistra italiana-Liberi e uguali, Nicola Fratoianni, ospite di Radio Cusano Campus, ha affermato: «Certamente questo Paese si è via via incattivito, cresce una regressione culturale che è in buona parte alimentata in forma cinica da una buona parte della politica. Come se non fosse bastato tutto quello che ha vissuto», ha proseguito il parlamentare di Leu, «Oggi la senatrice Segre è costretta a muoversi sotto scorta a 90 anni a causa degli insulti razzisti, è davvero impressionante».