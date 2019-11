Riparte il progetto filobus tra centro e zona ospedaliera

Su sollecitazione della consigliera Roberta Giova (La Città), la commissione Mobilità presieduta da Nino Simeone ha incontrato l’assessore ai Trasporti Mario Calabrese e il direttore di esercizio filoviario e tranviario di Anm Pierpaolo Martino per approfondire lo stato di avanzamento dei lavori e le misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Progetto filobus

Con la ripresa delle attività per il completamento del progetto di collegamento filoviario tra il Museo Archeologico Nazionale e l’ospedale Cardarelli, ha spiegato la consigliera Roberta Giova (La Città), che ha richiesto la convocazione di oggi, occorre approfondire se siano state risolte le perplessità che portarono anni fa, in contemporanea con l’avvio del progetto, alla raccolta di firme con cui molti cittadini della zona dei Colli Aminei ne chiesero il ritiro. In particolare, ha ricordato la consigliera, gli aspetti legati all’impatto visivo del progetto, alla collocazione dei “plinti” di sostegno della rete aerea a ridosso degli edifici, all’intenso traffico veicolare della zona, al timore delle conseguenti difficoltà che avrebbe incontrato i filobus nelle manovre e alla verifica della mancanza di tutte le autorizzazioni necessarie. Risolte successivamente alcune questioni, come quella del doppio palo per l’illuminazione e la linea aerea, sostituito dal “palo promiscuo”, restano ora da affrontare le questioni della rimozione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica, del sistema da utilizzare per il ponte della Sanità e dell’utilizzabilità dei filobus a disposizione di Anm per l’esercizio sulla tratta. Il direttore di esercizio filoviario e tranviario dell’azienda di mobilità Pierpaolo Martino ha risposto ai quesiti chiarendo che con la firma del nuovo contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese Alstom/De Luca ripartono le attività per ultimare il progetto, che è completo di tutte le autorizzazioni necessarie richieste dalle norme. È prevista anche la rimozione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica, sostituiti, come richiesto dai cittadini, dai “pali promiscui” che serviranno anche al funzionamento della rete filoviaria. Risolto, inoltre, il problema dei pali per il ponte della Sanità, per i quali è in via di adozione una adeguata soluzione tecnica, mentre nessuna difficoltà operativa esiste rispetto ai 60 filobus di cui si compone la flotta a disposizione dell’Anm. Questi ultimi sono stati sottoposti ad ristrutturazione delle parti elettriche e meccaniche (il cosiddetto “revamping”), superando i controlli periodici previsti dalla legge a cura del Ministero dei Trasporti. Venti quelli in circolazione, secondo un criterio di rotazione che ne prevede l’utilizzo alternato.

Collegamento filoviario tra il Museo Archeologico Nazionale e l’ospedale Cardarelli

Soddisfatto l’assessore Mario Calabrese, che ha ricordato come l’Amministrazione abbia ripreso un progetto già avviato nel corso della consiliatura precedente a quella del Sindaco de Magistris e ormai in via di completamento e che si inserisce, anche con le modifiche apportate, nella direzione delle scelte di mobilità sostenibile portate avanti dal Comune. Per i consiglieri intervenuti – Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra), Fulvio Frezza (Misto), Marta Matano (Movimento 5 Stelle) –, che hanno ricordato la forte contrarietà dei residenti all’opera alla luce delle ricadute negative sul territorio e al mancato ascolto su alcune proposte di modifica, vanno ora accelerate le attività di eliminazione degli elementi che impattano in modo negativo sulla vivibilità della zona, come i vecchi pali della luce, e garantita la rapida conclusione degli interventi. Il consigliere Aniello Esposito (Partito Democratico) ha invece richiamato nuovamente l’attenzione sui danni che Anm ha subìto per il mancato esercizio dei tram a causa dei lavori su Via Marina e ha chiesto che l’azienda sia adeguatamente risarcita.