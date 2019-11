Pos: Le commissioni possono essere ridotte. Codacons contro ABI e Confesercenti

Sull’obbligo del Pos il Codacons interviene a gamba tesa contro Abi e Confesercenti che oggi hanno dichiarato che le commissioni sui pagamenti elettronici non possono essere abbassate perché i prezzi vengono fatti dal mercato.

Le commissioni sui Pos possono essere ridotte

“Niente di più falso – afferma il presidente Carlo Rienzi – ed è vero l’esatto contrario: le commissioni sui Pos possono e devono essere ridotte. Già alcune banche, a partire da Intesa SanPaolo, hanno dato la disponibilità a ridurre tali costi a carico degli esercenti, specie sui piccoli pagamenti. E’ sufficiente che una sola banca si muova in tale direzione per avviare un percorso virtuoso che porterà i vari istituti di credito a farsi concorrenza”.

Banche hanno già dato disponibilità, commercianti non cerchino scuse

“Per tale motivo né l’Abi né i commercianti hanno più scuse per opporsi all’obbligo di Pos, anche perché il Governo ha già studiato misure per venire incontro alle imprese prevedendo benefici per compensare eventuali costi aggiuntivi” – conclude Rienzi.

