Firenze, le celebrazioni per il 53° anniversario dell’alluvione

La tradizionale cerimonia sul Ponte alle Grazie in ricordo delle vittime, il Museo Novecento aperto gratuitamente fino alle 22.

Anniversario

Lunedì 4 novembre ricorre il 53° anniversario dell’Alluvione di Firenze del 1966, un evento che fu così tragico per la nostra città da poterne decretarne il crepuscolo e che invece, seppur con troppa sofferenza, ne sancì un nuovo inizio.

Le iniziative:

Ore 8, presso il Cimitero di San Felice a Ema verrà deposta una corona di alloro alla tomba di Carlo Maggiorelli, l’operaio dell’acquedotto comunale che la mattina del 4 novembre 1966 morì per non avere lasciato il suo posto di lavoro durante l’alluvione.

Alle 11, presso l’Oratorio Santa Maria delle Grazie, la celebrazione della Santa Messa in ricordo delle vittime dell’Alluvione del 1966 e alle ore 11.45, sul Ponte alle Grazie, si terrà la tradizionale cerimonia con lancio di una corona di alloro nel fiume Arno in ricordo delle vittime.

Nel Consiglio comunale di lunedì, dalle 14.30, ci saranno gli interventi del Capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli e del Segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale Massimo Lucchesi, per il punto definitivo sullo stato di avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza dell’Arno.

Grazie anche a Carlo Ludovico Ragghianti

Il Museo Novecento, nato anche grazie alle donazioni raccolte dal critico Carlo Ludovico Ragghianti che dopo l’alluvione sensibilizzò alla causa fiorentina numerosi artisti e collezionisti, resterà gratuitamente aperto dalle 11 fino alle 22.