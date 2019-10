Fiumicino, al via volo non-stop Roma Fiumicino – Calgary della WestJet

Dal prossimo 3 maggio 2020 Roma Fiumicino sarà collegata con Calgary grazie al nuovo volo diretto operato dalla compagnia aerea canadese WestJet, che per la prima volta opererà sullo scalo romano. Il volo, con partenza dal Leonardo da Vinci la domenica alle ore 14.00 e in arrivo a Calgary alle ore 16:33 locali, sarà operato con i Boeing di ultima generazione B787 Dreamliner. A partire dal 29 maggio WestJet aumenterà i collegamenti da uno a tre a settimana, con partenza dallo scalo romano il venerdì, il sabato e la domenica.

Le dichiarazioni di Ed Sims

“Che abbiano radici italiane o che stiano sognando una destinazione imperdibile, i canadesi occidentali non hanno mai avuto un accesso comodo e diretto alla Città Eterna”, ha affermato Ed Sims, Presidente e CEO di WestJet. “La continua espansione globale operata da WestJet a partire dalla sede di Calgary rispecchia la volontà di investire nel ruolo di snodo aeroportuale internazionale della città. Grazie alla comodità di un Dreamliner e un viaggio ininterrotto, a differenza delle connessioni attraverso gli scali orientali, questo volo ci contraddistingue come la scelta migliore per un tragitto transatlantico in direzione di una magnifica vacanza estiva tra la storia e le bellezze di Roma.”

Le affermazioni di Fausto Palombelli

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a WestJet all’aeroporto di Roma Fiumicino quale sua nuova destinazione in Europa e prima in Italia”, ha dichiarato Fausto Palombelli Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma. “Roma Fiumicino, il primo aeroporto in Europa per soddisfazione dei passeggeri, è in continuo sviluppo quale principale hub italiano e gateway preferenziale verso il Mediterraneo e l’Europa sud-orientale. La nuova rotta di WestJet è la risposta a una domanda in costante aumento tra Canada e Italia, che negli ultimi anni è cresciuta ben oltre la capacità offerta dal mercato. Il volo diretto a Calgary consentirà ai clienti italiani di raggiungere e scoprire una destinazione mai servita prima e offrirà al contempo un accesso preferenziale al Canada centrale e occidentale e agli Stati Uniti.”

I collegamenti di WestJet

I collegamenti di WestJet in partenza dal principale scalo italiano sono programmati per offrire comode coincidenze con tutta la rete WestJet. I passeggeri avranno la possibilità di volare via Calgary verso il Nord America, comprese le tratte da e per Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Phoenix e Las Vegas.

I voli da Calgary a Fiumicino sono stati programmati in modo attento con partenze dal Canada nella seconda parte della giornata, che consentono quindi un confortevole volo notturno e un’intera giornata a disposizione all’arrivo nella Capitale.