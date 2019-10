E’ mafia non sport

Stasera è stata offesa non solo una squadra di calcio, bensì un’intera città, un popolo intero.

Stampo mafioso

Lo schifo visto al San Paolo è davvero degno dei migliori attentati di stampo mafioso.

Il bello è che spacciano la mafia e l’illegalità con ciò che è lecito e permesso.

Non è una questione di mero regolamento: è una questione di dignità non solo sportiva ma anche cittadina.

Davvero c’è qualcuno che gioisce per i punti e vantaggi conquistati in questo modo?

Cos’è lo sport

Lo sport dovrebbe essere insegnamento e preparazione alla vita.

Nello sport, come nella vita, si vince e si perde.

Paradossalmente è nella sconfitta che si cresce, perchè si conoscono i propri limiti e su di essi si può lavorare per crescere.

E’ dal basso che si parte per salire in alto

Lo sport, quello vero, insegna che solo con il sacrificio, con il sudore e con il talento si raggiungono certi risultati. Ed anche se dovesse mancare il talento, con l’abnegazione è possibile raggiungere vette inimmaginabili.

Vincere così è vergognoso e non sportivo

Il regolamento si applica ai nemici ma si interpreta per gli amici, vero?

Lo sport mi ha insegnato che occorre impegno quotidiano per rimanere a galla.

Stasera quanto accaduto al San Paolo non è sport ma, perdonatemi, merda.

La merda rimane a galla anche se le onde sono alte; sempre merda, però, rimane.

Per fortuna c’è chi, di fronte a queste cose, prova ancora disgusto e ribrezzo.

Lo dico da napoletano tifoso del Milan.

Ho detto tutto…