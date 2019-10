Opinioni Unicusano: le recensioni degli studenti sull’Università Niccolò Cusano

Le università telematiche, sebbene siano notoriamente riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono ancora oggi bersaglio di pregiudizi da parte dei più scettici che non comprendono il fatto che la metodologia di apprendimento online sia perfettamente equivalente alla didattica tradizionale. Per dirimere lo scetticismo dei più conservatori, sono state raccolte numerose opinioni Unicusano da parte dell’ateneo romano che ha voluto sottolineare la cura, la dedizione, la serietà e l’autorevolezza con le quali vengono organizzati, presieduti e portati a termine (in fase di esame) tutti i corsi di laurea online e i master proposti dall’ateneo.

Le recensioni Unicusano traggono origine da un dato fondamentale che riguarda più in generale il concetto di formazione telematica. L’avvento di internet e dei vari dispositivi tecnologici digitali, infatti, ha creato una nuova generazione di studenti che vive ogni giorno con gli occhi puntati sul proprio smartphone, pc o tablet. Fermo restando questo concetto, diventa quanto mai fondamentale adeguare anche il mondo universitario a questa nuova deriva proponendo agli interessati (le medesime persone che poi sono andate a illustrare le proprie opinioni Unicusano) una modalità di apprendimento tutta nuova che abbraccia il loro modo di vivere la quotidianità.

In quest’ottica diventa essenziale sottolineare come il Miur nell’aprile 2003 abbia sancito ufficialmente la genesi delle università telematiche. Da quel momento in poi si sono originate diverse università telematiche, come l’Università Niccolò Cusano, che si sono poste l’obiettivo (anticipato poc’anzi) di allineare la proposta formativa alle esigenze degli studenti e di un mercato del lavoro in continuo mutamento. Secondo quanto si può appurare sia attraverso dati statistici che dalle opinioni e recensioni Unicusano, il numero degli iscritti all’università romana è cresciuto esponenzialmente, con un elevatissimo tasso di apprezzamento da parte dei neolaureati.

Recensioni Unicusano: le opinioni degli studenti sulla formazione a distanza

Tra i punti di forza dell’università telematica romana, confermati dalle opinioni Unicusano espresse dagli studenti, c’è sicuramente la modalità di apprendimento fondata sul sistema e-learning. La formazione a distanza ha un duplice ruolo decisamente rilevante: da un lato consente di settare lo studio e l’apprendimento sulla scorta delle proprie esigenze personali e, dall’altro, permette di conciliare lo studio con eventuali esperienze professionali in corso. Una tra le numerose recensioni Unicusano che si concentrano sull’efficienza della formazione a distanza targata “Niccolò Cusano” è quella di Claudio, neolaureato in Scienze Politiche:

“Opinioni sull’Unicusano? È l’università perfetta. Per chi come me ha già un lavoro e quindi non può seguire le lezioni in presenza, la possibilità di studiare comodamente da casa, a qualsiasi ora, in qualsiasi giorno, ed avere nella piattaforma e-learning manuali didattici da scaricare, test di autovalutazione, la possibilità di parlare con docenti e colleghi, o di chiedere aiuto al tutor, è veramente importante. Ho sempre sognato di arrivare alla laurea, con questo titolo di studio adesso potrò anche ottenere uno stipendio migliore. Mi sono impegnato e ce l’ho fatta. I complimenti li faccio a me stesso, ma l’Università Niccolò Cusano mi ha messo nelle condizioni migliori per studiare”