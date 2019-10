Vie Ferrate, fare attività all’aperto in modo alternativo

Fare attività all’aperto restituisce diversi benefici al nostro corpo e alla nostra mente. Tra i tanti benefici otterremo buon umore e migliore forma fisica ad esempio.

Vi sono tante attività da poter fare all’aperto, ma oggi parliamo di un’attività meno conosciuta, ma un’esperienza assolutamente da fare. Le escursioni nelle vie ferrate!

Cos’è una via ferrata

Via ferrata significa letteralmente “percorso di ferro”, e si tratta di una struttura artificiale fatta di gradini di ferro e cavi di acciaio per facilitare l’arrampicata. Le vie ferrate consentono anche agli scalatori meno esperti di raggiungere le alte quote, scalando in modo sicuro: è sufficiente un equipaggiamento minimale.

Le origini delle vie ferrate risalgono alla prima guerra mondiale. Per consentire alle truppe di farsi strada attraverso le montagne, furono quindi realizzati molti percorsi nelle Dolomiti, nelle vicinanze del confine con l’Austria. Molte di queste rotte sono state restaurate e sono diventate accessibili ai viaggiatori, dando vita alle vie ferrate come attività da praticare all’aperto.

Negli ultimi 20 anni, le vie ferrate sono diventate uno sport popolare e molte strade sono state costruite in diversi paesi, in particolare nella regione alpina, ma vengono chiamate utilizzando il termine italiano quasi in tutti i paesi, fatta eccezione per Austria e Germania, le vie ferrate qui sono conosciute come “Klettersteig”.

Le vie ferrate sono un ottimo modo per praticare attività all’aperto esplorando la montagna. Questo sport non richiede necessariamente precedenti esperienze in montagna, ma dovrai avere una buona condizione fisica e importante, non dovrai soffrire di vertigini. Alcuni percorsi sono accessibili per i bambini dagli 8 anni in su, il che lo rende un’opzione entusiasmante per una vacanza attiva in famiglia.

I percorsi sono classificati in diversi livelli di difficoltà, a seconda della lunghezza, dell’esposizione e del livello di forza richiesto. Il completamento può richiedere da una a più di otto ore. Sul sito ferrate365.it vi è un’ottima organizzazione delle vie ferrate filtrate per regione, molto utile anche per trovare il percorso a noi più vicino. Per i più avventurosi, è anche possibile collegare diverse vie ferrate o prenotare una guida per un’esperienza di più giorni.

A volte, le vie ferrate forniscono vie di fuga durante la salita, nel caso in cui sia necessario tornare prima del punto finale. Tuttavia, la maggior parte delle vie ferrate sono a percorso obbligato, prima di praticarla è bene quindi informarsi sulla durata e difficolta del percorso specifico, perché poi ci si dovrà impegnare a terminare l’intero percorso, perché puoi solo andare avanti.

L’occorrente per scalare le vie ferrate

Questa è l’attrezzatura minima da avere per affrontare una via ferrata:

Imbragatura.

solitamente comprende due moschettoni e un cordino per fissare il cablaggio al cavo d’acciaio. Casco: questo è molto importante! La potenziale caduta di pietre di varia dimensione è uno dei principali rischi nelle vie ferrate, quindi è obbligatorio proteggere la testa.

questo è molto importante! La potenziale caduta di pietre di varia dimensione è uno dei principali rischi nelle vie ferrate, quindi è obbligatorio proteggere la testa. Guanti : per proteggere le mani dall’attrito con la roccia e il cavo d’acciaio, e anche per fornire una presa migliore.

Quando si assume una guida alpina, l’attrezzatura via ferrata è generalmente fornita nel prezzo. In altre occasioni, può essere affittato a un costo aggiuntivo.

La sicurezza prima di tutto

Il casco, imbragatura di ottima qualità, moschettoni integri. Sono solo alcuni dei fattori di assoluta importanza per vivere un’esperienza piacevole e non ansiosa.

Solo pochi giorni fa è stato segnalato un grave incidente a San Pietro di Valdastico, presso la via ferrata delle Anguane, un giovane escursionista è caduto per una cinquantina di metri riscontrando gravi traumi.

Sicuramente si tratta di un’attività più accessibile rispetto al vero e proprio alpinismo, ma è comunque un escursione dove occorre sempre avere massima attenzione e prudenza.