Rifiuti. Barriere Tevere, AMI: diventi primo grande fiume ‘plastic free’ d’Italia

“Ambiente Mare Italia accoglie con entusiasmo il progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti galleggianti sul fiume Tevere, promosso dalla Regione Lazio con l’obiettivo di intercettarli prima che finiscano in mare e di sensibilizzare istituzioni, associazioni e cittadini sulla tematica della plastica. L’auspicio è che il programma possa proseguire anche dopo questa prima sperimentazione di due mesi. Il lavoro delle barriere cattura-rifiuti, infatti, permetterà di capire quali sono i materiali maggiormente dispersi nel corso d’acqua che attraversa Roma e di intervenire con una strategia mirata per fare del Tevere il primo grande fiume Plastic Free d’Italia, che saremo felici di mappare nella cartina di ‘LiberAMI dalla plastica’”.

Così alla Dire il presidente di Ambiente Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, commentando il progetto sulla raccolta dei rifiuti galleggianti illustrato stamattina alla foce del fiume Tevere dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, realizzato in partnership con il Comune di Fiumicino e la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e in collaborazione con Castalia Operations Srl e Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica). ‘LiberAMI dalla plastica’ è la campagna nazionale di monitoraggio e sensibilizzazione per la riduzione dell’uso delle plastiche promossa da Ami con l’obiettivo di realizzare la prima mappatura ecosostenibile delle iniziative Plastic Free di istituzioni, scuole e aziende, e di sensibilizzare, informare ed educare alla riduzione della plastica.

Le dichiarazioni di Zingaretti

“Finalmente inizia questa sperimentazione rivoluzionaria sul Tevere, che fa parte di una grande strategia che mette al centro delle nostre politiche la tutela e la cura dell’ambiente. Tutti i fiumi sono importanti ma poter dire al mondo che sul Tevere c’è una strategia di questo tipo è notizia di carattere internazionale. Questo è il fiume di Roma, dove è nata la civiltà. Non è quindi una parentesi, ma parte di un modello di sviluppo che mira alla salvaguardia del pianeta”.

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della presentazione del

progetto sperimentale di raccolta di rifiuti galleggianti sul fiume Tevere, che si è svolta

stamattina a Fiumicino. Un programma importante, per il governatore, perché

permetterà di raccogliere rifiuti che altrimenti andrebbero dispersi in mare, ma anche

perché “si potranno studiare i flussi e il tipo di materiale trasportato, cosi’ da poter tarare

interventi che possano portare a una svolta. Siamo la Regione che ha investito

sull’efficientamento energetico, che ha dato il via alla piantumazione di 6 milioni di alberi.

Grazie ai pescherecci abbiamo già raccolto 15 tonnellate di plastica perché il riuso è uno

dei pilastri della nostra strategia- ha poi sottolineato Zingaretti- Così mettiamo una pietra

miliare per la salvaguardia del fiume e del mare. Spero, infine, che vedere queste immagini

spinga tutti a comportamenti più corretti: basterebbe più civiltà per restringere la catena e

mandare a riuso e riciclo il materiale direttamente”, ha concluso il governatore.