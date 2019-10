Pescara: “La città si illumina con strumenti di ultima generazione”

Luce nuova per Pescara

Oggi in Sala Giunta, il Vicesindaco Gianni Santilli ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori sull’illuminazione pubblica. Alla conferenza erano presenti il Responsabile del Servizio Gestione Integrata dell’Energia, Ing. Giovanni Caruso, il responsabile del servizio di Pescara Energia, Antonio Matrone, il dott. Carlo Pirozzolo, amministratore unico di Pescara Energia, e il delegato della società Enel Sole, ai quali il vicesindaco ha rivolto il suo personale ringraziamento per l’ottima sinergia nella programmazione del lavoro.

24 mila punti luce

Il vicesindaco ha sottolineato che in città sussistono 24 mila punti luce e una rete elettrica di 500 chilometri. Di questi, finora sono stati stati attivati 8000 punti luce con lampade al LED, nei lotti 1, 2, 3 che sono stati completati. Attualmente si sta lavorando al lotto 4 che include – tra le altre – piazza Santa Caterina, Viale Muzii, la strada Parco, Via R.Margherita e Via R. Elena. Tale lotto sarà completato entro dicembre per poi passare a lavorare sul lotto 6 e unificare, nel contempo, tutti gli impianti in modo da avere lo stesso tipo di luce su tutti gli impianti.

Piazza della Rinascita

“Un discorso a parte merita Piazza della Rinascita – ha spiegato il vicesindaco Santilli – perché la piazza più importante della Città aveva una illuminazione pessima e alquanto tetra. Ora invece ci sarà un’illuminazione molto buona ed era nostra premura far partire la nuova illuminazione proprio in questi giorni che torneremo all’ora solare. Anche l’illuminazione dei portici è stata cambiata per eliminare i punti bui e dare più visibilità alle attività commerciali presenti.”