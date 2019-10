Firenze, nuove mostre al Museo Novecento

Seconda tranche di mostre per l’autunno

Da venerdì 25 ottobre il via a tre nuovi appuntamenti espositivi .Bice Lazzari, Mirko Basaldella e Rä di Martino sono i protagonisti dei prossimi mesi che, affiancando la collezione permanente, rinnovano l’offerta di questo piccolo scrigno di arte del Secolo breve.

Al primo piano si fa spazio

La poetica del segno una grande mostra dedicata ad una protagonista del secolo breve come Bice Lazzari. L’antologica, curata da Paola Ugolini e Sergio Risaliti (e realizzata in collaborazione con Archivio Bice Lazzari), vede esposta una ricca selezione di oltre settanta lavori scelti tra dipinti e disegni, oggetti di design e una serie di poesie dell’artista veneziana. Prende invece il posto di Gino Severini, nello spazio del secondo piano dedicato al progetto Solo la monografica dedicata a Mirko Basaldella curata da Luca Pietro Nicoletti e Lorenzo Fiorucci che si apre a breve distanza dal cinquantesimo anniversario della morte dell’artista. In mostra una selezione di opere della Raccolta Mirko Basaldella, acquisita negli anni Settanta, che offrono una panoramica esaustiva dell’ampio spettro di sperimentazioni dell’artista friulano. Infine nello spazio Room, al piano terra, prosegue il ciclo di esposizioni e interventi di artiste donne iniziato con Maria Lai e proseguito con Sandra Vasquez de la Horra, a cui succede Rä di Martino, artista fra le più rinomate del panorama nazionale e internazionale, che presenta a Firenze la sua nuova opera video L’eccezione, curata da Sergio Risaliti e prodotta da Museo Novecento – MUS.E.