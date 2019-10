Il 28 ottobre a Roma esperti a confronto su “Consumatori sudditi o sovrani?”

Su Influencer e social network si terrà il prossimo 28 ottobre a Roma un importante convegno organizzato dal Codacons in collaborazione con la LUISS Business School, durante il quale esperti del settore, Facebook, istituzioni e forze dell’ordine si confronteranno per approfondire gli effetti che social media e web hanno sui cittadini.

VENERDI’ 28 OTTOBRE CONVEGNO A ROMA. PRIVACY, GIOCHI ONLINE, USO DI FOTO DEI MINORI E PUBBLICITA’ OCCULTA

L’incontro, dal titolo “L’era dei social media. Consumatore suddito o sovrano?” affronterà aspetti di stretta attualità, come quello della tutela della privacy, del gioco online, dello sfruttamento di immagini dei bambini a scopo commerciale, e della pubblicità occulta da parte di vip e influencer vari a danno degli utenti.

Si alterneranno come relatori:

– Gen. D. Claudio Vincelli – Comandante Divisione Unità Specializzate Carabinieri;

– Gen. B. Guido Zelano – Comandante del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza

– Francesco Delzio – Condirettore del Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Comunicazione d’Impresa, Docente presso la LUISS Guido Carli e saggista

– Antonio Punzi – Direttore del corso di laurea in Giurisprudenza – LUISS; Ordinario di Metodologia della scienza giuridica; Docente di Diritto dei media

– Antonio Catricalà – Presidente Aeroporti di Roma

– Giovanni Serpelloni – University of Florida – UF Drug Policy Institute, Department of Psychiatry in the College of Medicine

– Laura Bononcini – Public Policy Director, Southern Europe Facebook

– Alessandra Civello – Comitati di Azione per la Giustizia

PARTECIPANO FACEBOOK, IL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI E QUELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA, UNIVERSITA’ LUISS

L’incontro sarà moderato da UGO BARBARA – Vice Capo Redattore web AGI

Lunedì 28 ottobre Ore 10.00 – 13.00 Binario F from Facebook – Via Marsala, 29h, Roma

Codacons Comunicati Stampa